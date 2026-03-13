Спартакіада ЗУНУ з волейболу: результати
У спорткомплексі класичного університету №1 відбулися змагання Спартакіади ЗУНУ з волейболу (чоловіки) в залік першого етапу фізкультурно-оздоровчих заходів та змагань «Пліч-о-пліч всеукраїнські студентські ліги». У змаганнях взяли участь 7 збірних команд інститутів та факультетів ЗУНУ.
За результатами змагань визначались кращі гравці для подальшої участі в наступних етапах змагань «Пліч-о-пліч».
У номінаціях визначено:
Кращий ліберо – Дранівський Костянтин (ФКІТ)
Кращий пасуючий – Гула Станіслав (ФКІТ)
Кращий блокуючий – Бойко Олександр (ФКІТ)
Кращий нападник – Грабар Олександр (СГФ)
Кращий гравець – Калим Олександр (СГФ).
За підсумками змагань місця між командами розподілились таким чином:
7 місце – ЮФ
6 місце – ННІМВ
5 місце – ФЕУ
4 місце – ННІІПІ
3 місце – ФФО
2 місце – ФКІТ
1 місце – СГФ.
Судили змагання студентки ЗУНУ спеціальності «Фізична культура і спорт» Федорак Анжеліка та Курилюк Віра.
Головний суддя змагань – старший викладач кафедри фізичної реабілітації і спорту Андрій Чорненький.