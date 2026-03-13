У спорткомплексі класичного університету №1 відбулися змагання Спартакіади ЗУНУ з волейболу (чоловіки) в залік першого етапу фізкультурно-оздоровчих заходів та змагань «Пліч-о-пліч всеукраїнські студентські ліги». У змаганнях взяли участь 7 збірних команд інститутів та факультетів ЗУНУ.

За результатами змагань визначались кращі гравці для подальшої участі в наступних етапах змагань «Пліч-о-пліч».

У номінаціях визначено:

Кращий ліберо – Дранівський Костянтин (ФКІТ)

Кращий пасуючий – Гула Станіслав (ФКІТ)

Кращий блокуючий – Бойко Олександр (ФКІТ)

Кращий нападник – Грабар Олександр (СГФ)

Кращий гравець – Калим Олександр (СГФ).

За підсумками змагань місця між командами розподілились таким чином:

7 місце – ЮФ

6 місце – ННІМВ

5 місце – ФЕУ

4 місце – ННІІПІ

3 місце – ФФО

2 місце – ФКІТ

1 місце – СГФ.

Судили змагання студентки ЗУНУ спеціальності «Фізична культура і спорт» Федорак Анжеліка та Курилюк Віра.

Головний суддя змагань – старший викладач кафедри фізичної реабілітації і спорту Андрій Чорненький.