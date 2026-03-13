В Україні з 1 січня триває вступна кампанія до вищих військових навчальних закладів. Під час навчання курсанти ВВНЗ отримують не лише якісну освіту, а й низку соціальних гарантій.

Серед них – стабільне грошове забезпечення, безкоштовне проживання та триразове харчування, військова форма та медичне обслуговування.

При цьому стипендія курсантів вже на першому курсі становить близько 10 000 грн на місяць, у той час як мінімальна академічна стипендія студентів цивільних вищих навчальних закладів становить 2 000 грн і зросте до 4 000 грн з вересня.

Стипендія залежить від курсу навчання, успішності, наявності соціального статусу (наприклад, діти-сироти), а також обійманої посади. Тому, наприклад, виплати на одному курсі можуть відрізнятися.

Міністерство оборони України детально розповідає, яким є грошове забезпечення курсантів у 2026 році.

I-II курс: від 9 646 до 10 320 грн (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – від 14 561 до 15 109 грн);

III-IV курс: від 9 970 до 10 524 грн (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – від 14 759 до 15 508 грн);

При цьому на IV курсі відмінники та ті, хто проходить стажування, отримують до 22 854 грн, а відмінники з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – до 27 838 грн.

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.