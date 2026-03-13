На Тернопільщині на незаконній порубці на майже 5 млн грн викрито посадовців заповідника «Медобори» та їх спільників.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

Керівник одного з відділень заповідника та інспектор, відповідальний за збереження та охорону лісових ресурсів цієї установи, разом із 4 спільниками вирубали дерев на майже 5 млн грн. За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури їм повідомлено про підозри у незаконній порубці, перевезенні, зберіганні та збуті лісу (за ч. 4 ст. 246 КК України).

За даними слідства, незаконну порубку дерев чорні лісоруби здійснювали у природному заповіднику «Медобори». Керівник одного з відділень та інспектор цього заповідника керували цим процесом. Їх затримали правоохоронці в порядку ст. 615 КПК України.

Спільники посадовців, діючи на території, де заборонена будь-яка господарська діяльність, не маючи спеціально передбаченого законодавством дозволу на порубку, бензопилами зрізали дерева, після чого вивозили їх з лісу колодами. Серед зрубаних дерев – ясени, дуби та берести.

Колоди зберігали у власних домогосподарствах. Реалізовували їх місцевим підприємцям без будь-яких документів про походження лісопродукції та за цінами, нижчими за ринкові. За кілька місяців незаконної вирубки чорні лісоруби завдали збитків на майже 5 млн грн.

Розслідування здійснюють слідчі ГУНП в області, оперативний супровід – УСБУ в області та територіальне управління ДВБ НПУ.