Відповідно до Указу Президента України №227/2026 «Про призначення стипендій Президента України для видатних та молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів», студентці соціально-гуманітарного факультету Західноукраїнського національного університету Аліні Філіпович призначено президентську стипендію.

Спортсменка здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи 2025 року у змаганнях з вільної боротьби. Завдяки тренуванням, силі волі та непохитній мотивації Аліна впевнено утверджує себе серед найперспективніших атлеток України.

Університетська спільнота вітає Аліну з цією визначною подією, пишається її досягненнями та висловлює вдячність за гідне представлення Західноукраїнського національного університету на міжнародному рівні.

Нехай ця стипендія стане стимулом для нових кроків уперед та натхненням рухатися до ще більших висот – як у спорті, так і в навчанні.