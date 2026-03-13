Весна стрімко входить у свої права – температура повітря вдень подекуди підвищується понад 15 градусів тепла. Під дією сонця та плюсової температури крига на водоймах швидко втрачає міцність і стає небезпечною.

Попри це, на поверхні водойм, вкритих уже ослабленою та нестійкою кригою, все ще можна побачити любителів підлідної риболовлі. Ризикуючи власним життям, вони виходять на крижаний покрив, який у будь-яку мить може не витримати ваги людини.

Весняна крига – одна з найпідступніших. Вона руйнується не лише зверху, а й знизу, стає пористою, крихкою та нестійкою. Особливо небезпечними є ділянки поблизу берегів, у місцях впадіння струмків і річок, біля рослинності або там, де є течія.

Навіть якщо лід зовні виглядає товстим і міцним, насправді він може бути вже значно ослабленим.

У разі провалу під лід людина опиняється у крижаній воді, де рахунок іде на хвилини. Переохолодження настає дуже швидко, а вибратися на тонку та ламку кригу самостійно надзвичайно складно.

«Закликаємо громадян утриматися від виходу на весняну кригу.

Особливу увагу просимо приділити безпеці дітей – не дозволяйте їм гратися поблизу водойм без нагляду дорослих.

Якщо ви стали свідком того, що людина провалилася під лід, негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером 101.

Пам’ятайте: жодне захоплення не варте людського життя. Бережіть себе та своїх близьких», – наголошують в обласній ДСНС.