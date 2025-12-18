Завершився перший в історії чемпіонат України з ампфутболу, в рамках соціального проєкту «Ліга Дужих», заснованого у 2024 році.

Дебютний чемпіонат тривав із серпня по грудень 2025 року та об’єднав 12 команд з різних регіонів України.

У змаганнях, окрім тернопільської команди «Вікінги», взяли участь: «МСК Дніпро» (Черкаси), «Покрова АМП» (Львів), «Шахтар Сталеві» (Донецьк), «Буревій» (Київська область), «Хрестоносці» (Луцьк), «Вінниця АМП» (Вінниця), «Металіст 1925 Незламні» (Харків), «Титани» (Житомир), ФК «Бартка» (Івано-Франківськ), «Дніпро Честь» (Дніпро) та «Верес Мрія» (Рівне).

Упродовж сезону команда з Тернополя провела п’ять ігрових раундів і за підсумками чемпіонату посіла друге місце у Першій лізі, здобувши право участі в Суперлізі в наступному сезоні, повідомили в ТМР.

За підсумками змагань Степана Гончарика було визнано кращим гравцем чемпіонату.

Щиро вітаємо команду «Вікінги», тренерський штаб та всіх причетних із вагомим спортивним досягненням. Бажаємо подальших спортивних здобутків та дякуємо за приклад сили духу та натхнення.

