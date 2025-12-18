У Тернополі продовжують роботу традиційні сільськогосподарські ярмарки. Вони функціонуватимуть щосуботи, де мешканці можуть придбати свіжу продукцію місцевих виробників за доступними цінами. 17 грудня виконавчий комітет Тернопільської міської ради прийняв рішення продовжити їх проведення й у 2026 році.

Ярмарки відбуватимуться до 31 грудня 2026 року на локаціях:

масив «Дружба» – майданчик біля закладу харчування «Три богатирі» за адресою вул. Сергія Короля;

масив «Східний», біля будинку №39 за адресою вул. Лесі Українки.

Графік роботи ярмарків залишається незмінним – щосуботи з 08:00 год по 15:00 год.

