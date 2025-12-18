Чергова гарна новина для пацієнтів Чортківської центральної міської лікарні. У медичному закладу професійні консультації надаватиме фахівець із багаторічним досвідом клінічної практики та викладацької діяльності – Петро Степанович Гудак.

Прийом відбудеться у п’ятницю, 19 грудня, з 14 по 17 год. у кабінеті 207.

Консультаційний прийом безкоштовний, попередній запис обов’язковий за посиланням: https://cutt.ly/gtaFTELO

Лікар має великий професійний шлях: з 2006 року – доцент кафедри оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії, з 2020 року лікар-нейрохірург. За плечима – медична освіта КМІ ім. Богомольця, численні кваліфікаційні курси, а також міжнародні стажування у клініках США, Угорщини та Німеччини.

Петро Степанович є членом Української асоціації нейрохірургів з 1990 року, головою етико-правового комітету УАН та головою Асоціації нейрохірургів Тернопільщини.

Подобається це: Подобається Завантаження…