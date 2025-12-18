Назарій Силюк пройшов найгарячіші напрямки фронту. Він був не лише мужнім воїном, вірним побратимом, а й люблячим чоловіком і татом. А тепер ростиме без тата маленький Давидко, якому 20 грудня виповниться лише один рочок. На жаль, Назарій вже ніколи не привітає свого синочка з днем народження. Пам’ятаймо ціну нашої перемоги! Вічна пам’ять молодому Герою!

«Трагічна звістка сколихнула Лановецьку громаду: на щиті повертається 24-річний Назарій Силюк. Безжальна війна вкотре забрала молоде життя – від отриманих травм унаслідок вибуху в районі вогневої позиції перестало битися серце 24-річного захисника, старшого солдата Назарія Силюка.

Назарій зростав та навчався в с. Юськівці. Після закінчення школи розпочав строкову військову службу. Та вже за місяць після її завершення розпочалося повномасштабне вторгнення і Назар став на захист рідної землі.

За час служби молодий боєць пройшов найгарячіші напрямки бойових дій: Запорізький та Донецький, Курщину, Сумську область, район Оріхового, інші ділянки фронту.

Назарій був не лише мужнім воїном, а й люблячим чоловіком та батьком. У нього залишилися дружина та маленький синочок Давид, якому 20 грудня виповниться лише 1 рочок. В скорботі схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя! Щирі співчуття рідним!», – повідомили у Лановецькій громаді.

