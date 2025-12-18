Прокурори через суд вимагають від забудовника сплатити громаді понад 1 млн 683 тис грн на розвиток її соціальної інфраструктури. Про це інформує пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурори Чортківської окружної прокуратури подали позов в інтересах держави до забудовника-фізичної особи про перерахування до місцевого бюджету коштів для створення та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури районного центру в сумі 1 млн 683 тис гривень.

З’ясовано, що упродовж 2019 – 2023 років місцевий житель збудував та ввів у експлуатацію у місті Чортків багатоквартирний житловий будинок, не сплативши до органу місцевого самоврядування кошти пайової участі. Йдеться про 1 млн. 683 тис гривень, які мали б піти на розвиток інфраструктури територіальної громади. З метою забезпечення надходжень до місцевого бюджету прокурори подали позов до суду.

Суд відкрив провадження у справі.

