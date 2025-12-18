У Києві відбулася найбільша у Східній Європі фінтех-конференція UAFIN.TECH 2025, яка об’єднала провідних міжнародних науковців фінансового ринку, представників банківського сектору, підприємницьких структур, інвесторів з метою спільного бачення подальшого розвитку фінансової екосистеми України. Цей захід є професійною платформою для генерації ідей, що визначають стратегічні напрями розвитку фінансової індустрії в Україні та світі.

Саме у 2025 році тематичний фокус конференції був зосереджений на концепції Future of Embedded Finance, яка передбачає інтеграцію фінансових сервісів у продукти та послуги щоденного використання. Зазначений підхід є важливою складовою сучасного бізнесу, електронної комерції, мобільних застосунків.

Західноукраїнський національний університет представляли завідувач кафедри фінансових технологій та банківського бізнесу Ольга Кнейслер та професор цієї ж кафедри Наталія Спасів.

Участь у конференції взяли понад 400 учасників в офлайн-форматі та більш як 100 учасників у дистанційному режимі. Серед представників були фінансові установи, венчурні фонди, суб’єкти банківського сектору, фахівці стартап-екосистеми, представники фінтех-медіа та національних регуляторів.

Конференція стала професійною платформою для поєднання інноваційних рішень із практичними підходами щодо трансформації платіжних систем, розвитку цифрового банкінгу, впровадження безпечних технологій, використання продуктів на основі штучного інтелекту, embedded-фінансових інтеграцій, регуляторних аспектів та глобальних викликів фінансового ринку.

Незважаючи на різноманіття підходів, учасники дійшли спільного висновку щодо значного потенціалу українського фінтех-сектору до подальшого зростання, масштабування та інтеграції у міжнародний фінансовий простір.

Участь представників ЗУНУ в конференції UAFIN.TECH 2025 стала можлива за сприяння голови правління УАФІК Ростислава Дюка та сформувала платформу для розвитку партнерства класичного університету Тернополя з стейкголдерами, обміну професійним досвідом та впровадження передових практик у освітню й наукову діяльність.

