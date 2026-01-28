У період відлиги на дахах будівель утворюються бурульки та скупчення льоду, які становлять реальну загрозу для життя і здоров’я пішоходів, а також можуть призвести до пошкодження транспортних засобів та іншого майна.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.



Власники будівель, балансоутримувачі, керівники установ, організацій та суб’єкти підприємницької діяльності зобов’язані забезпечувати своєчасне очищення дахів і карнизів від льоду та бурульок, а також утримувати прилеглі території у безпечному стані.



Крім того, у період відлиги особливу небезпеку становлять слизькі тротуари, пішохідні доріжки та проїжджі частини. Ожеледиця значно підвищує ризик травмування людей та виникнення дорожньо-транспортних пригод.



До органів поліції надходять звернення щодо травмування громадян, скоєння дорожньо-транспортних пригод та створення інших аварійних ситуацій на дорогах, пов’язаних із несприятливими погодними умовами. Працівники поліції реагують на кожне повідомлення та виклик, однак значна частина таких ситуацій може бути попереджена за умови належного утримання територій і доріг.



Звертаємо увагу, що відповідно до статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил благоустрою територій населених пунктів) за неприбрані бурульки та неналежне утримання територій передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу: для громадян – від 340 до 1360 гривень; для посадових осіб та суб’єктів підприємницької діяльності – від 850 до 1700 гривень.



У разі виявлення небезпечних бурульок, слизьких тротуарів або проїжджих частин просимо невідкладно повідомляти відповідні служби, а також на спецлінії 102 та 112.