По 500 доларів неправомірної вигоди кожному пропонував житель Тернополя працівникам одного із районних центрів комплектування.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

28 жовтня під час відпрацювання території працівники поліції спільно з представниками СБУ та РТЦК зупинили автомобіль Mercedes-Benz GL 350. Кермувальник не мав при собі жодних військово-облікових документів і йому запропонували проїхати до військкомату для уточнення даних.



Чоловік відмовився та запропонував неправомірну вигоду. Кожному по 500 доларів. На місце події силовики викликали слідчо-оперативну групу Тернопільського райуправління поліції.



За спробу “відкупитися” тернополянин відповідатиме перед законом відповідно до частини 1 статті 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.



Триває слідство.

Подобається це: Подобається Завантаження…