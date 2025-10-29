На фасаді багатоквартирного будинку за адресою бульвар Дмитра Вишневецького, 2 буде встановлено меморіальну таблицю на честь Андрія Гребеняка – військовослужбовця Збройних сил України, солдата, який віддав своє життя за незалежність та територіальну цілісність України.

Це рішення прийняте на черговому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради.

Ініціатором встановлення меморіальної таблиці виступило приватне підприємство «Вікторія-М», яке також долучилося до реалізації цього проекту.

Меморіальна таблиця на фасаді будинку стане символом пам’яті про Андрія Гребеняка, який віддав своє життя за Україну.

Довідка

Андрій Гребеняк народився 16 листопада 1984 року в Тернополі. Спочатку навчався в Тернопільській загальноосвітній школі № 28, а завершив своє навчання в школі № 27. Вчився добре, хотів бути юристом, як старший брат, тому вступив на юридичний факультет Тернопільської академії народного господарства (тепер ЗУНУ). Потім перевівся на заочне відділення, відслужив у лавах Збройних Сил України.

З початком повномасштабного вторгнення проходив вишколи та підготовку в Тернополі, готуючись воювати. І коли отримав повістку, наступного ж дня, 6 лютого 2023 року, пішов служити. Був на Краматорському, Донецькому напрямках – Бахмут, Щербинівка, Констянтинівка.

30 грудня 2023 року під час повернення з відпустки у військову частину, на місце її дислокації, у поїзді Львів-Краматорськ серце захисника зупинилося. Андрій раптово помер о третій годині ночі на руках у сержанта, з яким разом їхали на позиції, від серцевої недостатності.

Похований Андрій Гребеняк 6 січня 2024 року на Пантеоні Героїв Тернополя, що на вул. Микулинецькій.

Згідно з рішенням сесії Тернопільської міської ради від 2 лютого 2024 року, Андрієві Гребеняку посмертно присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя».

