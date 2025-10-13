За процесуального керівництва Тернопільської окружної прокуратури викрито двох мешканцям Чернівецької області, які здійснювали організацію незаконного переправлення жителя Тернополя через державний кордон України. Їм оголосили підозри за ч. 2 ст 15 ч. 3 ст 332 КК України.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За даними слідства, підозрювані організували перевезення мешканця Тернополя у Чернівці, де поселяли його в різних готелях, переховуючи від працівників ТЦК, та планували в подальшому переправити його через кордон пішою ходою, поза межами пунктів пропуску. За свої послуги вимагали від військовозобов’язаного 11 000 євро.

Чоловіки одержали частину обіцяної суми – 8000 євро, а решту за домовленістю мали отримати після доставлення особи до державного кордону України. Правоохоронці їх затримали у Чернівцях після передачі коштів.

Вирішується питання про обрання стосовно підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Розслідування здійснюють слідчі Тернопільського РУП ГУНП, за оперативного супроводу УСБУ в області.

Подобається це: Подобається Завантаження…