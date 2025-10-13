Команда тернопільських стоматологів повернулися з фронту, де надала нашим військовим професійну стоматологічну допомогу.

Під час поїздки вони пролікували 186 захисників. За вісім днів подолали 2 300 кілометрів. Цього разу лікарі працювали на Дніпровському напрямку.

Як повідомили у Тернопільській міськраді, мобільні стоматології працюють в рамках міської програми «Здоров’я громади». Лікування наших захисників на фронті відбувається вже понад три роки. Допомога є безкоштовною для захисників.

“Мобільний кабінет обладнаний стоматологічною установкою, стерилізаційним відділенням, кондиціонером та всім необхідним, щоб проводити терапевтичне та хірургічне лікування в польових умовах”, — повідомили у міській раді.

