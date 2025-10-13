Петро Салабун із Бережан боронив Україну ще в АТО. У 2020-му знову пішов захищати Батьківщину. Та війна забрала здоров’я і життя мужнього Воїна. Петрові було лише 36 років. Вічна пам’ять та шана Герою!

«Солдат САЛАБУН Євгеній Васильович (02.12.1988 р. – 10.10.2025 р.) — учасник бойових дій, учасник АТО та українсько-російської війни, проживав у м. Бережани.

Євгеній Салабун навчався в Бережанській загальноосвітній школі №3. Після смерті матері працював за кордоном. Повернувшись в Україну, – на підприємствах Тернополя та в Бережанах.

У 2020 році за контрактом пішов захищати Україну. Учасник бойових дій.

До жовтня 2024 року проходив службу в лавах ЗСУ.

Під час проходження військової служби захворів, через що був змушений звільнитися з лав ЗСУ за станом здоров’я. Внаслідок розвитку цього захворювання помер 10 жовтня 2025 року.

В смутку та горі залишились сестра, друзі, близькі та далекі родичі

Чин похорону та прощання з захисником відбудеться в понеділок, 13 жовтня о 12:00 в Церкві Святої Трійці м. Бережани.

Слава Героям, які віддали життя за Україну! Щирі співчуття родині, друзям та близьким! Сили та міцності пережити цю важку втрату», – йдеться в повідомленні Бережанської міської ради.

Подобається це: Подобається Завантаження…