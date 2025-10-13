Музейний комплекс «Лемківське село» запрошує на унікальну подію – показ-дефіле в лемківському народному строї «Спацер по дептаку».

Як повідомляє Тернопільська облрада, захід відбудеться 23 жовтня.

“На гостей заходу чекає затишна атмосфера лемківського духу, краси та традицій. Дефіле у лемківсьму одязі (репліки). Неповторний світ лемківської музики у виконанні народного аматорського інструментального ансамблю «Камертон» Монастириського ЦКД під керівництвом Олега Благого. Виставка колекції народної ноші відомого фольклориста, дослідника лемківського костюму Василя Джули (США)”, — повідомили організатори.

Гості дефіле зможуть зробити фото у лемківському строї та зігрітися лемківською «гарбаткою з цястком».

Захід відбудеться в рамках реалізації проєкту UCORD та Українського культурного фонду «Згуртованість через культуру» «Зшити пам’ять: лемківський костюм і збереження етносу».

Показ-дефіле відбудеться за адресою: Тернопільська область, місто Монастириська, вул. Шевченка, 70, Б, готельний комплекс «Лідія», початок об 11 год.

Контакти для довідок: 0969170745, monmuzej@ukr.net

