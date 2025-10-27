Осінні та зимові місяці часто стають справжнім кошмаром для цвілі. Холодне повітря на вулиці сприяє утворенню конденсату, коли тепле повітря зустрічається з поверхнями вашої оселі.

Експертка з прибирання поділилася трюком, який допоможе її видалити.

Після цієї хитрості пліснява більше ніколи не з’явиться, пише Mirror.

Ванна кімната – найпоширеніше місце в будинку, де можна знайти цвіль через пару, що утворюється під час прийняття душу або ванни. Її прибирання може перетворитися на справжній кошмар, якщо не проводити його занадто довго.

Жінка на ім’я Керолайн в TikTok під ніком @neat.caroline, розповіла, як видалити плісняву.

“Ось простий спосіб видалити плісняву в душі. Візьміть 3% перекис водню. Класна річ у тому, що ви можете додати розпилювач безпосередньо до пляшки. Тепер ви просто розпилюєте перекис водню на цвіль, залишаєте на 10 хвилин, а потім шорсткою стороною мочалки відтираєте плісняву. Потім ви промиваєте поверхню, і вона виглядає чудово”, – каже блогерка.

Бажано це робити раз на тиждень, щоб пліснява більше ніколи не з’являлася.

