Кермувальник, який створив аварійну ситуацію на переході, знову порушив правила.

У соцмережах патрульні виявили відео, на якому водій автомобіля Skoda створив аварійну обстановку для пішохода – матері з дитячим візком, яка переходила дорогу на пішохідному переході.

Нещодавно патрульні виявили автомобіль порушника. Цього разу кермувальник порушив вимогу дорожнього знаку 3.21 “В’їзд заборонено”.

Під час спілкування із 47-річним водієм інспектори виявили в нього ознаки наркотичного сп’яніння. Однак чоловік відмовився проходити відповідний огляд у медичному закладі, повідомили у патрульній поліції області.

На порушника склали адміністративні матеріали:

за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків) КУпАП;

за ч. 5 ст. 122 (Створення аварійної обстановки) КУпАП;

за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

У чоловіка вилучили посвідчення водія та відсторонили його від керування транспортним засобом.

