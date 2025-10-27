У Тернополі відкрили духовний центр «Самарянин» для родин загиблих захисників і захисниць України. Центр розташований при парафії Святого Апостола Юди-Тадея УГКЦ за адресою: вул. Рєпіна, 11а.

Як повідомили у міській раді, метою діяльності центру є духовна підтримка для родин, які втратили рідних у боротьбі за волю та гідність українського народу.

У приміщенні центру «Самарянин» проводитимуть спільні молитви, відбуватимуться зустрічі груп взаємопідтримки, прощі, реколекції, а також творчі та культурні заходи. Це – простір, де рідні загиблих Героїв зможуть знайти духовну опору, підтримку священників, психологів і людей, які пережили подібний біль.

Участь у відкритті духовного центру взяв міський голова Тернополя Сергій Надал, який наголосив на важливості підтримки родин полеглих захисників: «Ми маємо святий обов’язок – пам’ятати про наших Героїв і підтримувати їхні родини. Центр «Самарянин» стане місцем, де сім’ї загиблих захисників зможуть знайти духовну опору, розуміння й тепло. Дякую усім причетним за таку важливу ініціативу. Вічна пам’ять і слава всім, хто віддав життя за Україну!».

