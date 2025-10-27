На Тернопільщині загальна захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19 за останні сім днів склала 411,0 випадків на 100 тисяч населення (захворіло 4186 осіб).

Про це повідомляє Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За минулий тиждень кількість захворілих ГРВІ, у порівнянні з попереднім, зменшилась на 5,8% (4186 випадків проти 4444). Чисельність дітей серед хворих склала 59,7% (2498 осіб), школярів – 62,7% (1565) від усіх захворілих дітей. Порівняно з попереднім тижнем, спостерігається зменшення хворих на ГРВІ дітей на 5,1%, школярів – на 8%.

Госпіталізовано за звітний тиждень 122 особи, з них 73 дитини (59,8%). Кількість госпіталізованих збільшилася, у порівнянні з минулим тижнем, на 15,1% (госпіталізовано 122 особи проти 106).

За тиждень зареєстровано 28 випадків захворювання на COVID-19, що складає 0,7% від загальної кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ, та менше з попереднім тижнем на 37,8% (28 випадків проти 45). З числа лабораторно підтверджених випадків COVID-19 питома вага дітей становить 17,9% (5 випадків).

