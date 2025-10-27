Від початку року поліцейські Тернопільщини зареєстрували близько тисячі неправдивих повідомлень про замінування.

Інформація про вибухівку в одному з розважальних закладів Тернополя надійшла 25 жовтня о 12:43 на спецлінію «102». На місце події оперативно виїжджали вибухотехніки, поліція, рятувальники та медики. Територію закладу обстежили, але жодних небезпечних пристроїв не виявили.



Як повідомили в обласній поліції, менше, ніж за дві години поліцейські встановили особу «мінувальника». Ним виявився 36-річний житель Тернополя, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців за аналогічні злочини. Минулого року за неправдиві повідомлення суд призначив йому умовне покарання.



Слідчі з’ясували, що на початку 2025-го фігурант неодноразово повідомляв про замінування обласного онкодиспансеру, психоневрологічної лікарні, прокуратури та патрульної поліції. На кожен із викликів виїжджали працівники всіх екстрених служб, але інформація не підтверджувалася.



Чоловік у скоєному зізнався. Вирішується питання про оголошення тернополянину про підозру за частиною 2 статті 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян)Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.



Правоохоронці закликають громадян не «жартувати» з екстреними службами. Подібні дії – не розвага, а кримінальний злочин, за який доведеться відповідати перед законом.

Подобається це: Подобається Завантаження…