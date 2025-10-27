25-26 жовтня в Білій Церкві, в парку «Олександрія», відбувся Чемпіонат України з легкоатлетичного кросу серед дорослих, молоді, юніорів та юнаків та Чемпіонат України з кросу серед ДЮСШ та СДЮШОР. Змагання мають ще і статус відбіркового до участі в Чемпіонаті Європи, який відбудеться 14 грудня в Португалії, тому на цих турнірах зібрались усі найкращі бігуни України.

Успішно виступила на цих змаганнях магістрантка юридичного факультету ЗУНУ Тетяна Когут, яка в змаганнях серед молоді на дистанції 6,4 км виборола срібну нагороду.

Шосте місце на дистанції 4,3 км зайняв Артем Цвєтков (студент ФКІТ), а Василь Болюх (студент ФКЕПІТ) на цій ж дистанції став восьмим.

Вітаємо спортсменів та їх наставників з успішним виступом та бажаємо подальших успіхів.

