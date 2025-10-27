У Тернополі в неділю, 26 жовтня, трапилися дві дорожньо-транспортні пригоди за участю водіїв електросамокатів. В обох випадках неповнолітні кермувальники рухалися по велодоріжках.

Так, близько 18:40 житель обласного центру 2012 року народження, рухаючись вулицею Білецька на електросамокаті Electric Bikes, допустив наїзд на 5-річну дівчинку, яка гралася біля дитячого майданчика. Дитина отримала тілесні ушкодження, але їй надали медичну допомогу без госпіталізації.

Того ж вечора, близько 19:08, у парку «Сопільче» 16-річний тернополянин, керуючи електросамокатом, збив хлопчика 2015 року народження. Потерпілий йшов велодоріжкою. Його госпіталізували до медичного закладу. Причини нещасть встановлять правоохоронці.

Поліцейські нагадують, що у Тернополі є спеціально облаштовані велодоріжки, призначені для руху велосипедів, а не електросамокатів.

“Пам’ятайте, що водії повинні бути особливо уважними до дітей, а також до осіб з інвалідністю та тих, хто рухається в колісних кріслах. Це вимога Правил дорожнього руху, яка покликана забезпечити безпеку найуразливіших учасників дорожнього руху”, — йдеться у повідомленні поліції Тернопільської області.

