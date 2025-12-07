Практично щодня та щоночі наші екстрені служби ліквідовують наслідки російських обстрілів мирних українських міст і громад.

Лише за цей тиждень було понад 1600 ударних дронів, близько 1200 керованих авіаційних бомб та майже 70 ракет різних типів, які росія випустила по Україні. Основні цілі цих ударів – інфраструктура, що підтримує звичайне життя. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

На жаль, крім пошкодженої інфраструктури, є загиблі та поранені.

На фото: розбитий росіянами залізничний вокзал у Фастові.

