Цілять в інфраструктуру: росія запустила за тиждень величезну кількість ракет та дронів
Практично щодня та щоночі наші екстрені служби ліквідовують наслідки російських обстрілів мирних українських міст і громад.
Лише за цей тиждень було понад 1600 ударних дронів, близько 1200 керованих авіаційних бомб та майже 70 ракет різних типів, які росія випустила по Україні. Основні цілі цих ударів – інфраструктура, що підтримує звичайне життя. Про це заявив президент Володимир Зеленський.
На жаль, крім пошкодженої інфраструктури, є загиблі та поранені.
На фото: розбитий росіянами залізничний вокзал у Фастові.