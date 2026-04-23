У першому кварталі 2026 року ціни на квартири зросли в більшості регіонів. Найдорожчими містами залишаються Київ, Львів та Ужгород, однак інші обласні центри поступово скорочують розрив.

Про тенденції на ринку нерухомості розповідає Центр громадського моніторингу та контролю.

Ціни на «вторинці» зростають

Трійку міст-лідерів за ціною квартир на вторинному ринку складають Київ, Львів та Ужгород. Такими є дані щоквартального звіту ринку нерухомості від ЛУН. За підсумками першого кварталу цього року найдорожчі однокімнатні квартири були у Львові (в середньому $71,6 тис.), друге місце посів Київ ($70 тис.), а третє – Ужгород ($67 тис.).

Двокімнатні квартири станом на початок квітня коштують: $110 тис. – у Києві, $100 тис. – у Львові та $95,3 тис. – в Ужгороді. У сегменті трикімнатного житла ціни розподілилися так: $160 тис. – у Києві, $126 тис. – у Львові та $112 тис. – в Ужгороді.

Щоправда, на думку аналітиків, трійка лідерів може невдовзі змінитися. Середня вартість трикімнатних квартир у Чернівцях майже впритул наблизилася до ужгородського рівня і становить $110 тис.

Загалом ціни на трикімнатне житло зростають по всій країні. Рекордне подорожчання зафіксували в Сумах – в середньому вартість трикімнатної квартири тут зросла на 45% за рік. Водночас вона залишається однією з найнижчих у країні – $53 тис.

Серед однокімнатних квартир на вторинному ринку найбільше зростання зафіксували в Тернополі – 37% за рік (до $50 тис. у середньому). На другому місці – Одеса: +25% (до $49,5 тис.). На третьому – Рівне: +20% та середня ціна $57 тис.

Двокімнатні квартири на вторинному ринку за рік суттєво подорожчали в Сумах – 23%, у Кропивницькому і Чернівцях – 20%. Але лідером, як і в сегменті “однокімнаток”, залишається Тернопіль – плюс 34%.

Попит на новобудови

Зростають ціни і на новобудови. Згідно з аналітикою ЛУН, найдорожчі однокімнатні квартири “первинки” наразі у Львові (3 млн грн), Києві (2,6 млн грн) та Вінниці (2,1 млн грн).

Серед двокімнатних квартир лідерство у Кропивницького (4,5 млн грн), Львова (4,2 млн грн) та Києва (4 млн грн). А серед трикімнатних – в Кропивницького (6,4 млн грн), Ужгорода (5,9 млн грн) та Києва (5,4 млн грн).

За рік найбільше зростання зафіксували у Житомирі (29%), Тернополі та Хмельницькому (21%), Івано-Франківську (15%), Одесі та Рівному (14%), Львові (11%), Києві (9%), Ужгороді (4%). Якщо ж рахувати в доларах, то у Львові зростання становило 6%, у Києві – 2%, а в Ужгороді ціни залишилися без змін.

Зниження продемонстрували лише середні ціни у Запоріжжі – за рік вони впали на 5%.

Будинок чи квартира?

За даними ЛУН, станом на березень 2026 року інтерес до купівлі будинків становить 50-70% від попиту на квартири. Цей сегмент почав поступово відновлюватися після спаду на початку 2024 року.

“Якщо порівнювати купівлю та оренду будинків, то ключова відмінність – у сезонності. Попит на оренду має яскраво виражений літній пік, тоді як інтерес до купівлі більш рівномірно розподілений протягом року”, – йдеться в аналітиці.