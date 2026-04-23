У Західноукраїнському національному університеті розпочинається новий освітній проєкт – навчальні тренінги «Основи європейської інтеграції», ініційовані колективом кафедри європейської інтеграції імені Жана Моне. Програма реалізовується на базі навчально-наукового інституту міжнародних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина та триватиме з 10 квітня до 30 червня 2026 року.

Тренінг орієнтований на студентів освітнього ступеня «Бакалавр» і поєднує лекційні, практичні та індивідуальні заняття. Навчання відбувається за рахунок коштів проєкту 101239881 – EUROWUNU – ERASMUS-JMO-2025-HEI-TCH-RSCH в межах програми Erasmus+.

Курс обсягом 150 годин передбачає вивчення широкого кола тем, серед яких: історія та етапи розвитку Європейського Союзу, особливості його економічної, фінансової, соціальної та регіональної політики, шлях України до європейської інтеграції.

Координаторка проєкту Марія Лизун, звертаючись до студентів, зазначила: «Сьогодні ми розпочинаємо перший етап великого проєкту кафедри європейської інтеграції Жана Моне у ЗУНУ. Стартує перший курс для бакалаврів, і приємно бачити, що до нього вже долучилися сто вісім учасників. Зацікавленість студентів темою євроінтеграції є надзвичайно важливо, адже Україна вже впевнено рухається цим шляхом».

Проректор з науково-педагогічної роботи ЗУНУ Уляна Коруц підкреслила значення цієї події для закладу вищої освіти: «Для університету це особливий момент, адже раніше ми не мали такої інституційної платформи, як кафедра Жана Моне. Її створення – результат великої роботи команди однодумців, яка здобула підтримку Європейської комісії. Сьогодні в Україні налічується лише 3 таких кафедри, що є підтвердженням високого рівня нашої спільноти. Участь у цій програмі – це не лише можливість здобути знання, а й усвідомлення відповідальності за європейське майбутнє України. Це наш спільний обов’язок – продовжувати цей шлях».

До присутніх також звернулася директор навчально-наукового інституту міжнародних відносин імені Б. Д. Гаврилишина ЗУНУ Людмила Гаврилюк-Єнсен: «Для нашого інституту велика честь бути частиною реалізації цього проєкту. Команда повірила у свої сили, здобула перемогу в конкурсі, і тепер ми маємо можливість втілювати цю ініціативу. Сподіваюся, що студенти братимуть активну участь у навчанні та з ентузіазмом долучатимуться до нових проєктів».

До викладання залучено провідних лекторів: д.е.н., професора О. М. Десятнюк; д.е.н., професора А. І. Крисоватого; д.е.н., професора М. В. Лизун; д.е.н., професора І. О. Ліщинського; д.е.н., професора А. О. Бояра; д.е.н., професора В. Є. Куриляк; д.е.н., професора О. В. Длугопольського; д.е.н., професора К. А. Фліссака.