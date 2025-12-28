29 грудня в області – хмарно з проясненнями. Часом невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, хуртовини. Температура впродовж доби 0-5 градусів морозу.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі – хмарно. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний сніг. Ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, хуртовини. Температура впродовж доби 0-2 градуси морозу.

