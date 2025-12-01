У суботу, 29 листопада, у Чорткові стартував театральний сезон.

До Центру культурних послуг ім. Катерини Рубчакової із постановкою за твором Вільяма Шекспіра «Король Лір» завітав талановитий київський театр PO.3NAK.THEATRE.

Чортків’яни заскучали за театральним мистецтвом, адже зала була знову вщент заповненою. І люди задонатили у благодійні скриньки БО БФ “Покрова Чортків” для потреб Збройних Сил України 26 610 гривень.

Наступний театральний вечір у Чорткові запланований на неділю, 14 грудня. О 18 год. розпочнеться вистава «Тернопільська Неаполітана» (трагікомедія) у виконанні акторів Тернопільського театру ім. Т. Г. Шевченка, повідомили у міськраді.

