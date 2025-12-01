Перед морозами потрібно подбати про зимове укриття для рослин.

Однак, при цьому варто уникати поширених помилок, які багато дачників та городників допускають з року в рік. Найпопулярніші помилки при влаштуванні укриття для рослин зібрала Газета по-українськи.

Насамперед хибним є твердження про те, що абсолютно всі рослини потребують укриття на зиму. Утеплювати слід тільки теплолюбні культури. А зимостійкі види спокійно перенесуть зниження температури і не бояться морозів.

Не завжди укриття гарантує відмінну зимівлю рослин. Вони все одно можуть загинути. Причиною можуть стати відлиги. Адже при послідовному відтаванні та промерзанні ґрунту страждає коренева система. Зберегти насадження допоможуть правильний вибір місця посадки та комплексний догляд протягом усього сезону.

Багато городників помилково вважають, що низькорослі рослини достатньо просто присипати землею. Але такий спосіб не врятує від сильних морозів. Щоб підвищити теплоізоляційні властивості ґрунту, його потрібно змішати з перегноєм, торфом або компостом.

Не варто також занадто довіряти нетканим матеріалам. Це – не завжди гарний варіант зимового укриття. Спанбонд або агроволокно пропускає повітря і захищає від яскравого сонця. Але справляється тільки з легкими заморозками. Якщо ж очікується малосніжна зима й сильні морози, його слід використовувати в комплексі з іншими матеріалами. При цьому потрібно, щоб стебла не торкалися укриття. Для цього його закріплюють на каркасі.

Не потрібно намагатися укривати рослини якомога раніше. Не потрібно робити укриття, поки зберігається плюсова температура. Інакше рослини можуть випріти. До робіт потрібно приступати, коли повітря охолоне до -1…-2℃.

Варто також пам’ятати, що рослини мають різні вимоги до зимівлі. Наприклад, троянди і рододендрони потребують каркасних конструкцій, а виноград пришпилюють до землі й засипають ґрунтом.

