2 грудня в області – хмарно. Вночі невеликі дощі. Вдень без істотних опадів. Вночі та вранці туман видимістю 200-500 м. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря впродовж доби 2-7 градусів тепла.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі – хмарно. Уночі піде дощ, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається. Вночі та вранці туман видимістю 200-500 м. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря впродовж доби 3-5 градусів тепла.

