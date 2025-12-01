Загальна захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19 за минулий тиждень склала 363,5 випадків на 100 тисяч населення (захворіло 3702 особи).

Про це повідомляє Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За останній тиждень кількість захворілих ГРВІ, у порівнянні з попереднім, збільшилась на 4,9% (3702 випадки проти 3529).

Кількість дітей серед хворих склала 59,3% (2198 осіб), школярів – 62,5% (1373). Спостерігається збільшення хворих на ГРВІ дітей на 4,1%, школярів – на 9,1%.

Госпіталізовано за звітний тиждень 123 особи, із них 76 дітей (61,8%). Кількість госпіталізованих збільшилась на 29,5% (госпіталізовано 123 людей проти 95).

За тиждень зареєстровано 12 випадків захворювання на COVID-19 серед дорослих, що складає 0,3% від загальної кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ.

