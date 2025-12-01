Тернопільський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №31 передав допомогу для військових, зібрану під час осіннього благодійного ярмарку.

До ініціативи долучилися працівники, вихованці, їхні батьки та керівництво закладу.

На зібрані кошти придбано необхідне обладнання та спорядження, зокрема, два генератори, причіп до автомобіля, зварювальну станцію, шліфувальну машину, компресор, паяльну станцію, військові бушлати та 60 комплектів термобілизни. Загальна сума допомоги становить 110 тисяч гривень.

До слова, колектив дошкільного закладу щомісяця відправляє допомогу військовим на передову. Батьки та працівники готують домашні страви, закопують необхідні речі тощо.

«Дякуємо працівникам, вихованцям, батькам та керівництву ТЗДО №31 за їхню небайдужість і підтримку захисників, – наголосили у ТМР.

