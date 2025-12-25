З тілесними ушкодженнями до лікарні бригада екстреної медичної допомоги доправила батька разом із восьмирічним сином. Родина з Тернополя потрапила в дорожньо-транспортну пригоду.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Чортківського райуправління поліції. Аварія трапилася 24 грудня близько 20:20 поблизу села Мухавка Чортківського району.

За попередньою інформацією, житель Волинської області, керуючи автомобілем Mercedes Benz E220, під час обгону допустив зіткнення із зустрічним транспортним засобом Mercedes Benz 312D, у якому перебувала родина з Тернополя.

Батько та неповнолітній хлопчик отримали тілесні ушкодження. Їм надали допомогу, але без госпіталізації.

Водій попередньо був тверезий, але у нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

