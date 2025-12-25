Під виглядом різдвяних колядників до оселі можуть “завітати” шахраї та квартирні злодії, застерігає поліція Тернопільщини.

Різдвяно-новорічні свята – час родинного тепла й радості. Водночас саме в цей період активізуються квартирні злодії та аферисти, кажуть у поліції.

У святкові дні зловмисники особливо уважно «моніторять» житлові будинки. Вони обходять двори й під’їзди, звертають увагу на квартири без світла, можуть залишати непомітні мітки на дверях або перевіряти, чи є господарі вдома.

Працюють і вдень, і ввечері. Часто їм навіть не потрібно нічого вигадувати – люди самі повідомляють у соцмережах про поїздки, відпочинок чи святкування поза домом, фактично сигналізуючи, що помешкання тимчасово порожнє, зазначають поліцейські.

Якщо на свята ви плануєте поїздку або надовго залишаєте оселю, домовтеся із сусідами, аби вони час від часу навідувалися й звертали увагу на підозрілі ситуації.

Ніколи не залишайте ключі «під килимком», у поштовій скриньці чи в інших умовних місцях.

Подбайте не лише про замки, а й про якісні двері – дешеву або зношену фурнітуру зловмисники здатні пошкодити за лічені хвилини.

Не зберігайте вдома значні суми грошей, коштовності чи цінні речі в одному місці. Обмежте коло людей, яким відомо про те, що саме і де ви тримаєте.

Правоохоронці також закликають бути особливо обачними, впускаючи до помешкання незнайомих людей у святкові дні.

На жаль, злочинці можуть маскуватися під колядників, щедрувальників чи учасників вертепів.

Тому не залишайте у коридорі сумки, гаманці, мобільні телефони, не тримайте на видному місці готівку чи прикраси.

Не погоджуйтеся розмінювати гроші або обмінювати валюту незнайомцям – у такий спосіб вас можуть обдурити або непомітно викрасти кошти.

Якщо ви помітили підозрілих осіб у дворі чи під’їзді, які ходять поверхами, цікавляться мешканцями або розпитують про сусідів, – не зволікайте та телефонуйте за номером 102.

