На Тернопільщині водій, аби уникнути відповідальності за нетверезе кермування, кинув у багажник службового авто поліцейських 8 000 гривень. Про це інформує поліція Тернопільщини.

вечері 24 грудня співробітники групи реагування патрульної поліції відділення поліції №1 міста Ланівці зупинили автомобіль, за кермом якого перебував житель місцевої громади, 1967 року народження. Чоловік був нетверезий.

“Розуміючи, що відповідальності не уникнути, водій намагався залагодити ситуацію – став пропонувати кошти. Поліцейські попередили його про кримінальну відповідальність за такі дії, проте чоловік був упевнений, що гроші допоможуть вирішити ситуацію”, – розповіли у поліції.

Як наслідок – складений адміністративний протокол за статтею 130 КУпАП – керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння та кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 – надання неправомірної вигоди службовій особі.

Вирішується питання про оголошення водієві підозри.

