Тернополян 26 грудня запрошують на спільну молитву за полеглих Героїв
У Тернополі в останню п’ятницю грудня відбудеться спільна молитва в межах акції пам’яті «Світло молитви в темряві війни». Захід присвячений вшануванню полеглих захисників і захисниць України, повідомили в ТМР.
Акція пройде 26 грудня у парку імені Тараса Шевченка біля Меморіальної стели «Воїнам, загиблим за волю України».
За усталеною традицією у межах поминальної молитви поіменно згадають Героїв, які загинули за Україну в грудні в різні роки війни.
Панахида розпочнеться о 9:00 – одразу після Загальнонаціональної хвилини мовчання.
До участі запрошують усіх тернополян, аби спільною молитвою вшанувати пам’ять полеглих воїнів, подякувати їм за мужність і самопожертву та схилити голови перед їхнім подвигом.