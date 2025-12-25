Напередодні різдвяних свят студенти факультету фінансів та обліку Західноукраїнського національного університету завітали до Тернопільського обласного комунального закладу соціальної підтримки та виховання дітей, щоб подарувати його вихованцям частинку різдвяного тепла.

Молодь підготувала святковий вертеп: колядувала, віншувала та ділилася щирими побажаннями миру, добра й радості.

Після виступу студенти поспілкувалися з вихованцями закладу. Особливо теплою частиною зустрічі стали спільні ігри, які наповнили день позитивними емоціями й відчуттям справжньої святкової єдності.

Для дітей така зустріч стала приємною різдвяною подією, а для студентів – можливістю подарувати увагу, турботу й гарний настрій.

Факультет фінансів та обліку висловлює вдячність усім, хто підтримав ініціативу та долучився до її реалізації.

