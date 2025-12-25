У Тернополі продовжують вшановувати захисників, які загинули за незалежність України.

Виконавчий комітет міської ради прийняв рішення про встановлення меморіальних таблиць на честь двох військовослужбовців.

Меморіальні таблиці будуть встановлені:

Олегу Черкашину – учаснику російсько-української війни. Пам’ятний знак розмістять на фасаді багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Мирона Тарнавського, 2.

Володимиру Жмуду – військовослужбовцю Збройних сил України. Пам’ятний знак розмістять на фасаді багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Золотогірська, 15.

Ці меморіальні таблиці стануть символом пам’яті про військовослужбовців та визнання їхньої відваги в захисті рідної землі.

Довідка

Олег Черкашин народився 16 грудня 1992 року в Тернополі. Вчився в Тернопільській ЗОШ №11. Після школи вступив до фахового коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Олег Черкашин був справжнім патріотом України, який розумів, що світле і незалежне майбутнє нашої Батьківщини потрібно захищати із зброєю в руках. Відтак, з початком повномасштабного вторгнення прийняв рішення долучитися до лав Збройних Сил України.

Воював із 12 грудня 2023 року. Служив у 105-й бригаді Збройних Сил України. Оператор відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів, оператор авіаційного комплексу «Лелека-100», оператор БпАК коптерного типу FPV, кулеметник стрілецького відділення. Бути оператором дронів, саме у цій сфері впевнено і компетентно відчував себе, бачив у цьому власне покликання.

Помер Олег Черкашин 12 жовтня 2025 року, перебуваючи на лікуванні мінно-вибухової травми у військово-медичному центрі. Смерть настала внаслідок поранення, отриманого 26 вересня 2025 року під час виконання бойового завдання.

Похований 16 жовтня 2025 року на Пантеоні Героїв Тернополя, що на Микулинецькому кладовищі.

Згідно із рішенням сесії Тернопільської міської ради від 24 жовтня 2025 року, Олегу Черкашину посмертно було присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя».

Володимир Жмуд народився 21 червня 1978 року в місті Тернопіль. Навчався в Тернопільському ліцеї №21, продовжив навчання в Технічному коледжі Тернопільського Національного технічного університету імені Івана Пулюя.

У цивільному житті Володимир Жмуд був приватним підприємцем, займався улюбленою справою – будівельними роботами.

З початком повномасштабного вторгнення пішов боронити рідну Батьківщину. На початку 2023 року він добровільно перевівся у бойову частину. Служив командиром гранатометного відділення у 93-й механізованій бригаді «Холодний Яр».

Похований 26 вересня 2023 року на Пантеоні Героїв Тернополя, що на вул. Микулинецькій.

3 листопада 2023 року, згідно з рішенням сесії Тернопільської міської ради, присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно.

