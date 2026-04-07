До Кременецького райвідділу поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік виліз на дах магазину, поводиться неадекватно та погрожує вчинити самогубство.



На місце події виїжджали поліцейські та рятувальники. Правоохоронці провели перемовини, після чого чоловік погодився спуститися. Його життю нічого не загрожує, повідомили в обласній поліції.



Правоохоронці встановили, що це неодноразово судимий 40-річний місцевий житель. Нещодавно суд призначив йому 6 років позбавлення волі за вчинення наркозлочинів. Вирок має набути законної сили 10 квітня.



За попередніми даними, чоловік міг перебувати під дією наркотичних речовин. Його доправили до медичного закладу.



Відомості за даним фактом внесено до Єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.





Continue Reading