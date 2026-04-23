У Небесному строю: на фронті загинув тернополянин Петро Дарморіс
Через війну згасло ще одне життя. На пекельній Донеччині прийняв свій останній бій Петро Дарморіс. Вічна памʼять та шана українському Воїну!
«Навіки пішов у Вічність, залишивши по собі слід мужності та відваги, наш земляк Дарморіс Петро Михайлович.
Воїн загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області 22 квітня 2026 року. Він мужньо боронив Україну до останнього подиху.
Щиро співчуваємо рідним, близьким та побратимам захисника.
Вічна памʼять Герою!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.