Війна підриває здоров’я наших захисників. Унаслідок важкого захворювання відійшов у Вічність Дмитро Петручок. Світла памʼять та шана українському Воїну!

«У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю. Наш земляк Петручок Дмитро Ілліч помер 1 липня внаслідок важкого захворювання.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким Героя.

Вічна та світла памʼять захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.