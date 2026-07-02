У Небесному строю: відійшов у Вічність захисник із Тернопільщини Дмитро Петручок
Війна підриває здоров’я наших захисників. Унаслідок важкого захворювання відійшов у Вічність Дмитро Петручок. Світла памʼять та шана українському Воїну!
«У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю. Наш земляк Петручок Дмитро Ілліч помер 1 липня внаслідок важкого захворювання.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким Героя.
Вічна та світла памʼять захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.