Ярослав Стець загинув на російській курщині ще у січні 2025-го. І лише тепер Герой повертається додому на щиті. Вічна пам’ять і шана українському Воїну!

«З глибоким сумом повідомляємо, що до Вишнівецької громади на щиті повертається наш земляк, Стець Ярослав Михайлович, 8 серпня 1985 року народження — стрілець-помічник гранатометника десантно-штурмового відділення.

Ярослав тривалий час вважався зниклим безвісти. Після проведення репатріації та ідентифікації тіл загиблих військовослужбовців було встановлено, що, залишаючись вірним військовій присязі, виконуючи бойове завдання із захисту України, Воїн загинув 24 січня 2025 року в Курській області.

Вишнівецька селищна рада, виконавчий комітет та жителі громади висловлюють щирі співчуття рідним і близьким полеглого Захисника.

Особливі слова підтримки висловлюємо начальнику відділу соціального захисту населення Вишнівецької селищної ради Аллі Іванівні Стець з приводу непоправної втрати — загибелі чоловіка. Нехай Господь дарує рідним сили пережити цей важкий біль, а світла пам’ять про Ярослава назавжди житиме в серцях тих, хто його знав, любив і чекав», – повідомили у Вишнівецькій громаді.