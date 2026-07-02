Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом порушення вимог законодавства про охорону праці після нещасного випадку, який трапився на одному з підприємств Тернопільського району.

До поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію 22-річного хлопця. У нього лікарі діагностували закриту травму хребта та переломи хребців.

У ході перевірки правоохоронці встановили, що травми він отримав на робочому місці під час виконання службових обов’язків. Попередньо відомо, що під час завантаження автомобіля каналізаційними трубами працівник оступився та впав із напівпричепа, вдарившись спиною і головою об землю.

Після падіння потерпілий відмовився від виклику бригади екстреної медичної допомоги та попросив повідомити про падіння брата. Родич забрав чоловіка з роботи, однак через деякий час його самопочуття погіршилося і брат завіз потерпілого до лікувального закладу. Під час перевірки стало відомо, що потерпілий офіційно працевлаштований. На момент нещасного випадку він був тверезий.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування, повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.