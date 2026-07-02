За порушення правил безпеки дорожнього руху відповідатиме житель одного із сіл Хоростківської громади. 38-річний чоловік сів за кермо авто у стані алкогольного сп’яніння та вчинив дорожньо-транспортну пригоду.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

За попередньою інформацією, 1 липня близько 17:30 водій автомобіля Fiat виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із неповнолітньою, яка їхала на електросамокаті.

Дівчину 2012 року народження з численними переломами, травмами та забоями госпіталізували.

Водія затримали відповідно до статті 208 КПК. Газоаналізатор “Драгер” показав, що в крові порушника 3,8 проміле алкоголю.

Триває слідство за частиною 1 статті 286¹ Кримінального кодексу України.