Студентка факультету фінансів та обліку Західноукраїнського національного університету Фізік Аліна Андріївна стала призеркою Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із формування кібербезпечного та екологічно відповідального торговельного підприємництва з урахуванням інформаційно-комунікаційних викликів в умовах воєнного і повоєнного станів.

Аліна Фізік, яка навчається на третьому курсі за освітньою програмою «Митна та податкова справа», представила на конкурс наукову роботу «Фіскальна політика стимулювання зеленої модернізації бізнесу в умовах воєнних викликів» (науковий керівник – доктор економічних наук, професор Федір Ткачик).

У своєму дослідженні авторка обґрунтувала необхідність удосконалення фіскальної політики як важливого інструменту стимулювання зеленої модернізації бізнесу в умовах воєнних викликів, цифрової трансформації економіки, енергетичної нестабільності та євроінтеграційних процесів України.

За результатами підсумкової науково-практичної конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, яка відбулася 22 червня 2026 року на базі Національного університету «Львівська політехніка», Аліну Фізік нагороджено дипломом ІІ ступеня.

Вітаємо Аліну та її наукового керівника з досягненням високого результату!