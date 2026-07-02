Міністерство у справах ветеранів України спільно з Міністерством цифрової трансформації України розпочинають прийом заявок на участь у програмі Ветеранський спорт на ІІІ квартал 2026 року.

Програма дає можливість ветеранам і ветеранкам, а також учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни отримати 1 500 грн щоквартальної фінансової допомоги для занять спортом.

Кошти можна використати для оплати послуг у спортивних залах, басейнах та інших закладах фізичної культури і спорту.

Подати заявку можна з 1 по 20 липня включно через застосунок Дія.

Як подати заявку:

1.Увійдіть у застосунок Дія.

2.Перейдіть до розділу Ветеран PRO.

3.Оберіть послугу Ветеранський спорт.

4.Виберіть Дія.Картку для отримання виплати.

5.Надішліть заяву.

Зверніть увагу: для участі у програмі в ІІІ кварталі потрібно подати нову заявку. Автоматичне нарахування наразі скасовано, щоб актуалізувати дані, уникнути технічних збоїв і помилок у реквізитах та забезпечити своєчасне отримання виплат.

Хто може взяти участь у програмі:

повнолітні ветерани й ветеранки;

особи зі статусом учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни;

дані про статус мають бути внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни;

необхідно мати верифікований РНОКПП;

потрібно відкрити спеціальний рахунок Дія.Картки у банку-учаснику програми.

Як оформити Дія.Картку:

оновіть застосунок Дія та авторизуйтеся;

відкрийте розділ Сервіси → Дія.Картка;

оберіть банк і підпишіть згоду.

Дія.Картку можуть оформити повнолітні українці з підтвердженим РНОКПП у Дії або застосунках банків-партнерів.

Фінансову допомогу можна використати у спортивних закладах, які мають відповідний код категорії продавця:

7941 — «Фізична культура і спорт»;

7997 — «Клуби — заміські клуби, членство, спортивний відпочинок».

Програма дозволяє ветеранам і ветеранкам самостійно обирати зручний заклад, формат фізичної активності та займатися спортом у будь-якому регіоні України.

Проєкт реалізовано Мінветеранів спільно з Міністерство цифрової трансформації України на виконання Стратегії ветеранської політики та Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні, розробленої за ініціативи Першої леді Олена Зеленська.

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.