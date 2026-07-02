Ветеранський спорт: стартує прийом заявок на третій квартал
Міністерство у справах ветеранів України спільно з Міністерством цифрової трансформації України розпочинають прийом заявок на участь у програмі Ветеранський спорт на ІІІ квартал 2026 року.
Програма дає можливість ветеранам і ветеранкам, а також учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни отримати 1 500 грн щоквартальної фінансової допомоги для занять спортом.
Кошти можна використати для оплати послуг у спортивних залах, басейнах та інших закладах фізичної культури і спорту.
Подати заявку можна з 1 по 20 липня включно через застосунок Дія.
Як подати заявку:
1.Увійдіть у застосунок Дія.
2.Перейдіть до розділу Ветеран PRO.
3.Оберіть послугу Ветеранський спорт.
4.Виберіть Дія.Картку для отримання виплати.
5.Надішліть заяву.
Зверніть увагу: для участі у програмі в ІІІ кварталі потрібно подати нову заявку. Автоматичне нарахування наразі скасовано, щоб актуалізувати дані, уникнути технічних збоїв і помилок у реквізитах та забезпечити своєчасне отримання виплат.
Хто може взяти участь у програмі:
повнолітні ветерани й ветеранки;
особи зі статусом учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни;
дані про статус мають бути внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни;
необхідно мати верифікований РНОКПП;
потрібно відкрити спеціальний рахунок Дія.Картки у банку-учаснику програми.
Як оформити Дія.Картку:
оновіть застосунок Дія та авторизуйтеся;
відкрийте розділ Сервіси → Дія.Картка;
оберіть банк і підпишіть згоду.
Дія.Картку можуть оформити повнолітні українці з підтвердженим РНОКПП у Дії або застосунках банків-партнерів.
Фінансову допомогу можна використати у спортивних закладах, які мають відповідний код категорії продавця:
7941 — «Фізична культура і спорт»;
7997 — «Клуби — заміські клуби, членство, спортивний відпочинок».
Програма дозволяє ветеранам і ветеранкам самостійно обирати зручний заклад, формат фізичної активності та займатися спортом у будь-якому регіоні України.
Проєкт реалізовано Мінветеранів спільно з Міністерство цифрової трансформації України на виконання Стратегії ветеранської політики та Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні, розробленої за ініціативи Першої леді Олена Зеленська.
Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.