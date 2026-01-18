19 січня в області – хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці туман видимістю 200-500 м. Слабка ожеледь. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 12-17 градусів морозу, вдень 6-11 градусів морозу.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі буде триматися хмарна погода. Без опадів. Ожеледиця. Вночі та вранці туман видимістю 200-500 м. Слабка ожеледь. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 15-17 градусів морозу, вдень 6-8 градусів морозу.