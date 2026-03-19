Шведське місто-побратим Чорткова – Карлскруна продовжує підтримувати громаду та дітей у складний для України час. У місті на островах організували черговий благодійний концерт, зібравши 27 177 крон (орієнтовно 2 270 євро) для допомоги Чорткову.

Попередньо шведські партнери обрали Чортківський ліцей №7 як установу, якою опікуватимуться, якій допомагатимуть і з якою співпрацюватимуть, тож зібрані кошти підуть на потреби навчального закладу.

Захід вже третій рік поспіль організувала некомерційна організація Friends Karlskrona Chortkiv разом із дивовижними шведськими дітьми – хором «Tv åornas kör».

У 2025 році ліцей №7 отримав від друзів з Карлскруни 9 нових ноутбуків.

Tack för ännu en hjälp, kära invånare i Karlskrona!